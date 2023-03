LIVE. Wie treft Union in kwartfinale Europa League? AA Gent en Anderlecht kennen vanaf 14 uur hun tegenstander

Zo liet Union de kleedkamer van Anderlecht achter, nadat het na glansrijke zege tegen Union Berlin in kwartfina­le Europa League zit

Union SG blijft in een Europese trance. De Brusselse stuntploeg overtroefde zowaar de Duitse topclub Union Berlin voor een historische kwartfinale in het moderne Europese voetbal. Teuma, Lazare en Lapoussin knalden Union in de zevende hemel voor een 3-0-zege. Welke knalaffiche volgt vrijdag in de loting van de Europa League? Ook na de match charmeerde Union met een klassegebaar: het liet de kleedkamer in het Lotto Park van Anderlecht, naar waar Union was uitgeweken, volledig opgekuist achter met ook een kleine attentie.