LIVE. Wie ontmoeten de Rode Duivels op weg naar het EK 2024 in Duitsland?

Rode DuivelsIn het Duitse Frankfurt wordt geloot voor de kwalificatiegroepen voor het EK voetbal van 2024. België is reekshoofd. In totaal gaan 53 landen in de trommel tijdens de loting in het Festhalle Exhibition Centre. Duitsland is als organisator rechtstreeks geplaatst en Rusland is na de invasie in Oekraïne uitgesloten. Volg de loting hier LIVE!