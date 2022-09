LIVE. West Ham en Aston Villa strijden om Dendoncker - Ten Hag: “Ronaldo blijft” - Genk grijpt waarschijnlijk naast toptarget Sor

Premier League Een jonge Belg schittert in de Premier League: 18-jarige Romeo Lavia scoort tegen Chelsea, maar valt nadien gebles­seerd uit

O Roméo, Roméo. Roméo Lavia (18) is nu ook de jongste Belgische doelpuntenmaker in de Premier League. Of hoe het jeugdproduct van Anderlecht op zijn achttiende al een vaste waarde is in de beste competitie ter wereld. Spijtig van die spierblessure.

