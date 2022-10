LIVE. West Ham drukt Anderlecht op eigen helft terug - Duranville vervangt Amuzu, ook Raman in de ploeg

Anderlecht En of hij genoot: Evenepoel ontpopt zich tijdens huldiging tot volksmen­ner en slaat babbeltje met Merckx en Van Himst

Voor de aftrap van Anderlecht-West Ham werd Remco Evenepoel gehuldigd in het Lotto Park. De Vuelta-winnaar en wereldkampioen was in het verleden voetballer bij de jeugd van RSCA en volgt de club nog steeds op de voet. Evenepoel, met paars-witte sjaal, deelde handtekeningen uit, kreeg een truitje met het rugnummer 15 en een staande ovatie van het publiek. Nadien zette hij - zichtbaar genietend - vanuit de spionkop de kreet ‘Come On You Mauves’ in. Evenepoel sloeg in de eretribune een babbeltje met Paul Van Himst en Eddy Merckx.

19:44