LIVE WEST HAM-AZ. Wie trekt aan langste eind in clash tussen ‘killers’ van Gent en Anderlecht?

Argentijn­se derby tussen River Plate en Boca Juniors ontspoort volledig: scheids­rech­ter deelt liefst 7 rode kaarten uit

Wanneer de potjes stevig overkoken. In Argentinië is de altijd beladen stadsderby tussen River Plate en Boca Juniors nog maar eens uit de hand gelopen. Nadat de thuisploeg diep in de extra tijd de match beslist had met een penalty, gingen de poppen aan het dansen. De scheidsrechter stuurde liefst 7 (!) spelers van het veld.