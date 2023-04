LIVE WEST HAM-ARSENAL. Trossard ziet vanop de bank hoe zijn ploeg snel op rozen zit, maar Benrahma mildert wel vanop de stip

Openda en tienkoppig Lens gaan de boot in tegen PSG: Rode Duivel kent een ongelukki­ge avond

Loïs Openda en Lens zijn er niet in geslaagd om PSG over de knie te leggen. Integendeel, Openda en co gingen met 3-1 onderuit in de Franse hoofdstad. Mbappé opende de score en is de topschutter aller tijden van PSG.