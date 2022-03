LIVE. We voetballen weer op Jan Breydel! Zet Club de scheve situatie nog recht?

Buitenlands voetbal Chel­sea-verdediger werd in kleedkamer gehecht aan edele delen: “Het zag er verschrik­ke­lijk uit”

Chelsea-speler Trevoh Chalobah (22) werd onmiddellijk na de League Cup-finale in de kleedkamer gehecht aan zijn edele delen. De verdediger kreeg in de match tegen Liverpool een trap in het kruis, deed op karakter verder en trapte zelfs een penalty binnen, maar schreeuwde het nadien in de catacomben uit van de pijn. “Ik wist niet wat ik zag. Het was verschrikkelijk”, zegt coach Tuchel.

13:43