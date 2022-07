LIVE. Waar ligt de toekomst van Dessers, op wie Serie A-ploeg een bod deed? - Mykhaylichenko op weg naar uitgang bij RSCA

Red Flames Heleen Jaques over de Red Flames: “Met de perceptie dat vrouwen­voet­bal in België niets voorstelt maken onze Flames nu komaf”

Ze stond mee aan de wieg van de Red Flames en was erbij op het EK in 2017. Nu timmert Heleen Jaques (34) als jeugdcoördinator bij de KBVB mee aan de toekomst van het Belgische vrouwenvoetbal én blijft ze vurig supporteren langs de zijlijn. “Als we vanuit een sterke organisatie durven voetballen, kunnen we ook de grote landen pijn doen. Het vertrouwen en geloof in eigen kunnen is er nu en dat hadden wij ook nodig.”

22 juli