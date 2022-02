LIVE. Vreemde driedubbele wissel bij United, dat nog steeds niet weet van welk hout pijlen maken tegen Atlético

Zulte Waregem Hoeveel dieper kan Zulte Waregem nog zakken? Een analyse na de pijnlijke nederlaag met forfaitcij­fers in de derby op KV Kortrijk

Zulte Waregem verloor vanavond in het Kortrijkse Guldensporenstadion met 5-0. Een derby verliezen is altijd pijnlijk, de manier waarop maakte dit keer bovendien een nachtmerrie van de zwaarste nederlaag van het seizoen. Eén week voor de mogelijk allesbeslissende confrontatie met degradatieconcurrent Seraing, zitten ze aan de Gaverbeek met de handen in het haar. Kan de neergang van Essevee nog worden afgestopt? En hoe?

