LIVE VILLARREAL-ANDERLECHT. Paars-wit gelooft in stunt op Spaanse bodem: “We willen die kwartfinale, we gaan all-in”

“Hij is nog steeds zo traag”: hoe confronta­tie met Porto de toekomst van Romelu Lukaku en zijn In­ter-coach kan bepalen

Zou het bikkelharde oordeel van zijn oud-voorzitter over Romelu Lukaku een thema zijn aan tafel? Gezellig zijn de lange middaglunches tussen staf en directie bij Inter steeds minder. Een crisis klopt aan de deur na twee onverwachte nederlagen in de Serie A. De return tegen Porto vanavond in de Champions League zal mee de toekomst bepalen van zijn coach, Simone Inzaghi. Achtergronden bij de malaise bij Inter: is er straks nog plaats voor ‘Big Rom’?