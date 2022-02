LIVE. Vertonghen op zoek naar goed thuisresultaat tegen ‘zijn’ Ajax

Union Union gaat niet in beroep tegen schorsing Vanzeir

Het verdict voor Dante Vanzeir is gevallen: de Union-spits is de komende vijf speeldagen geschorst na zijn vuistslag in het gezicht van Charleroi-verdediger Ozornwafor. Géén maximumstraf dus. Daarbovenop krijgt hij wel drie speeldagen voorwaardelijk en een boete van 6.500 euro opgelegd. Union heeft beslist om niet in beroep te gaan.

14:48