LIVE. Verrassende topper: nummer twee KV Kortrijk trekt naar koploper Union

Buitenlands voetbal Mbappé geïrri­teerd door komst Messi? Superster­ren vallen elkaar alvast in de armen

12 augustus Wat met Kylian Mbappé? Blijft hij of blijft hij niet na de komst van Lionel Messi? PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi gaf duidelijk aan de Fransman te willen houden, maar onder andere La Gazzetta dello Sport schrijft dat Mbappé geïrriteerd is door de komst van Messi en maandag zijn (wilde?) plannen gaat bekendmaken aan het bestuur. Waarheid? Of toch nonsens? Mbappé ontmoette de kersverse nieuwkomer alvast een eerste keer. “Welkom in Parijs, Leo”, schreef hij bij de Instagram-foto. Mét een dikke knuffel.