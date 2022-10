LIVE. Vechtpartij voor match - Jan Vertonghen is ziek en zit ook niet op de bank, Delcroix vervangt

Buitenlands voetbal Argentijn­se journalis­te weet het zeker: “Lionel Messi keert volgende zomer terug naar FC Barcelona”

Is er een sensationele terugkeer in de maak? Volgens de Argentijnse journaliste Veronica Brunati is Lionel Messi op 1 juli 2023 opnieuw speler van FC Barcelona. De zevenvoudige winnaar van de Gouden Bal is na dit seizoen einde contract bij Paris Saint-Germain.

4 oktober