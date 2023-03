LIVE. Vanmiddag wordt er geloot: wie treffen Anderlecht, Gent en Union in kwartfinale?

“Die stream van Tedesco ga ik zeker volgen”: Johan Bakayoko, Belgische groeibril­jant bij PSV en straks ook Rode Duivel?

Het belooft een spannende dag te worden voor Johan Bakayoko (19). De vleugelspits van PSV zat in de voorselectie van de Rode Duivels en hoort vrijdag rond de middag of hij deel uitmaakt van de definitieve kern, al is Ivoorkust ook een optie. “Maar als België me de kans geeft, grijp ik ze”, zegt de man voor wie PSG in januari nog 10 miljoen euro overhad en die met de FIFA-game als inspiratie zichzelf pusht om beter te worden.