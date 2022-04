LIVE. Vanhaezebrouck kijkt thuis naar Charleroi-Gent: “Het heeft weinig zin om met een bodyguard in de tribune te zitten”

Voetbal VOORBEELD. Zo zal Jelle Van Damme, de eerste volledige transparan­te makelaar, te werk gaan

Jelle Van Damme (38) wordt makelaar. Na de vele schandalen wil hij bewijzen dat het anders kan. Dus gooit hij zijn hele boekhouding op straat. Elke cent die hij verdient, zal hij publiek maken, zegt hij. “Jullie mogen weten wat ik verdien. Waarom niet? Of dat nu 1.000 euro, 10.000 euro of 2 miljoen is: dat maakt niets uit. Er moet niet mistig over gedaan worden.” Maar hoe gaat het dan concreet in z’n werk? We leggen het uit aan de hand van een fictief (en sterk vereenvoudigd) voorbeeld.

28 april