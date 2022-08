LIVE. United trekt portefeuille open na rampstart: Casemiro op weg naar Old Trafford - STVV haalt Okazaki, ex-Leicester, naar Stayen

Conference League REACTIES/HIGLIGHTS. Van Bommel: “Mooi dat Belgische liga meedenkt” - Bekijk de geweldige volley waarmee Nainggolan bijna scoorde

Mark van Bommel blijft ongeslagen als trainer van Royal Antwerp FC. “Bij die 1-0 was er geen man overboord, met die 1-1 hebben we Europees een heel goed resultaat. We waren niet top, vooral omdat we het zonder buitenspelers moesten doen en hun veld er slecht bij lag. Daar hadden we niet op getraind, maar mijn spelers hebben goed uitgevoerd wat we wilden zien”, sprak hij bij onze Antwerp-watcher.

18 augustus