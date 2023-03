LIVE UNION-UNION BERLIN. Wat een kans! Adingra en Boniface verzuimen om er snel 1-0 van te maken

Rode Duivels LIVE. Mis morgen niets van de eerste selectie van bondscoach Tedesco, Degryse en De Bilde bespreken achteraf zijn keuzes - 700 Belgische fans in Zweden

Morgenmiddag om 12u maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn eerste selectie bekend. De Rode Duivels starten op vrijdag 24 maart hun EK-kwalificatiecampagne in Zweden. Vier dagen later is er een oefenpot tegen Duitsland. Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet zijn er niet meer bij. Welke keuzes maakt Tedesco? En welke opvallende namen ontbreken? Mis in onderstaande liveblog niets van het gebeuren. Eens de selectie bekend is, zullen Marc Degryse, Gilles De Bilde en Maarten Breckx in HLN LIVE de beslissingen van Tedesco uitvoerig bespreken.