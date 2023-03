LIVE UNION-UNION BERLIN. Thuisploeg heeft na goal Teuma controle, gebrek aan ideeën bij Duitsers

La Liga ‘Zaak-Negreira’ beroert: Real Madrid zet aanval in op FC Barcelona, ex-ref slaat hard terug naar preses Pérez

Het spel zit op de wagen in La Liga nu FC Barcelona door het parket is aangeklaagd in de ‘zaak-Negreira’. Dat is een ex-scheidsrechtersbaas die in de zak van Barça zou gezeten hebben. Real denkt aan stappen tegen de huidige competitieleider en bracht op zijn eigen tv-station een video rond controversiële beslissingen van ex-ref Clos Gómez in het voordeel van FC Barcelona. Tot woede van een andere ex-ref, Iturralde González. Hij doet op zijn beurt een boekje open over Real en zijn voorzitter Florentino Pérez.