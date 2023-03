LIVE UNION-UNION BERLIN. Kleedkamer in Lotto Park krijgt Union-tintje - Als Boniface vanavond scoort, troeft hij zelfs Haaland af

Het dilemma van Guardiola met De Bruyne en Haaland: complemen­tair met elkaar, maar ook met de rest?

Zou het Red Bull zijn geweest dat twee dynamische stieren vleugels gaf? Kevin De Bruyne en Erling Haaland verpersoonlijkten dinsdag in de Champions League het logo van Leipzig, maar Pep Guardiola blijft een debat voeden. Is Manchester City beter af met of zonder Haaland? En hoe hard lijdt De Bruyne onder zijn tactiek om een beest los te laten? Wij nemen u mee in een pittige discussie, waarin ook De Bruyne zijn zeg mag doen: “In het verleden zeiden ze net het omgekeerde.”