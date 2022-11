LIVE UNION-UNION BERLIN. Geraerts kiest voor Vanzeir en Nilsson als spitsenduo

Champions League Een echte ‘K­DB’-pass: De Bruyne staat drie minuten op het veld en levert de perfecte assist af tegen Sevilla

Manchester City heeft op eigen veld met 3-1 gewonnen tegen Sevilla. Kevin De Bruyne kreeg rust, maar bij een 1-1-stand liet Pep Guardiola de Rode Duivel toch invallen. En na amper drie minuten had ‘KDB' al een impact. Met een heerlijke pass zette hij Julian Alvarez alleen voor doel en de Argentijn werkte af. Tien minuten later legde Mahrez dan de eindstand vast. City was al zeker van groepswinst in groep G. In de andere match van de poule speelde Borussia Dortmund gelijk tegen FC Kopenhagen. Thorgan Hazard scoorde voor de Duitsers.

2 november