LIVE UNION-UNION BERLIN (21u). Karel Geraerts: “De efficiëntie in de twee backlijnen zal het grote verschil uitmaken”

“Hij is heel eerlijk geweest”: Ancelotti reageert op uitspraken Hazard, die zegt “niet te praten” met zijn coach

Eden Hazard komt bij Real Madrid nauwelijks aan spelen toe maar toch denkt hij er niet aan de club te verlaten. In een interview op de RTBF zei de voormalige Rode Duivel dat hij hoopt ook volgend seizoen voor ‘De Koninklijke’ uit te komen. Een bevestiging van wat ‘The Athletic’ vorige week al schreef. Hazard had het ook over zijn relatie met coach Carlo Ancelotti. “We praten niet, maar er is respect.”