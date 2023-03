LIVE UNION-UNION BERLIN. 1-0! Teuma straft fout in defensie van Duitsers af, Brusselaars virtueel in kwartfinale Europa League

FIFA wil op WK 2027 evenveel prijzen­geld voor vrouwen als mannen

De wereldvoetbalbond FIFA wil dat het prijzengeld op het WK voor vrouwen in 2027 even hoog is als bij het WK voor de mannen een jaar daarvoor. Gianni Infantino sprak die ambitie uit op het congres in de Rwandese hoofdstad Kigali, waar hij werd herkozen als voorzitter voor de komende vier jaar. Volgens de Zwitser heeft de FIFA echter wel de steun nodig van sponsoren en media om daarvoor te zorgen.