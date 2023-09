LIVE. Union tegen Liverpool! Ook Toulouse en LASK Linz zitten in poule Europa League van Brusselaars

Bormans geeft inkijk in transfer­plan­nen Union in slotdagen van mercato: “Zijn nog op zoek naar grote, sterke spits”

Europa League of Conference League, dat is waar het morgen om draait bij Union. Terwijl is CEO Philippe Bormans nog op zoek naar een spits, maar verzekert hij: “Kwantitatief en kwalitatief zijn we klaar om op drie fronten te strijden.”