LIVE UNION-LUGANO (20u30). Union krijgt excuses van greenkeeper Anderlecht voor matige staat veld

Union krijgt excuses van greenkeeper Anderlecht voor EL-duel

Wat moet u weten over Union-Lugano? De greenkeeper verontschuldigt zich. Coach Alexander Blessin heeft een informant en ook weer niet. En zelf wil hij de kick van de Kuip herbeleven.

Union wil zich tegen Lugano kwalificeren voor de Europa League-poules. Maar de generale repetitie was waardeloos. 4-0 tegen KV Mechelen. “Je kan verliezen, maar niet op die manier. Jullie zagen niet het échte Union”, zegt coach Alexander Blessin. Hij haalde de beelden erbij, bestudeerde de data en concludeerde: “The runs were ok. We liepen zelfs méér dan normaal.” Wat eigenlijk slecht nieuws is, want: “Dat wil zeggen dat er iets scheelde met onze uitvoering.”

“We maakten slechte keuzes. Gaven korte passes wanneer we lang moesten spelen, en andersom. Daardoor waren de ruimtes veel te groot en hebben we KV Mechelen beter gemaakt dan nodig. We hebben daarover gesproken met de groep - we hebben eruit geleerd.”

Lugano wordt een goede test. Afgelopen derde geworden en de beker gewonnen in Zwitserland. Union kocht er aanvaller Mohamed Amoura weg (10 goals en 4 assists vorig jaar). De Algerijn is nog niet speelgerechtigd tegen zijn ex-club. Maar hij kan wel dienen als souffleur.

Blessin: “We hebben met hem gepraat. Hij kon geen grote geheimen vertellen. (lacht) Lugano voert veel tactische variaties door. Mohamed wees wel op enkele basisprincipes. Ze hebben ervaring. Geen enkele speler heeft schrik om de bal te vragen. Ze hebben snelheid en dribbelvaardige spelers die ons pijn kunnen doen in de omschakeling. Omgekeerd liggen er voor ons ook mogelijkheden. Sowieso willen we de wedstrijd controleren.”

Nadeel: Union speelt z’n Europese matchen op halve verplaatsing, in het stadion van Anderlecht. De sfeer zal anders zijn dan in het Dudenpark. De grasmat zal stroever zijn. “De greenkeeper is zich komen verontschuldigen”, zegt Blessin. “Het is wat het is. De twee teams zullen ermee om kunnen gaan. Zoals ook Lugano niet in z’n eigen stadion zal spelen bij de terugmatch. Zij moeten naar Genève.”

Voor de trainer Alexander Blessin wordt het z’n Europese doop. De speler Alexander Blessin speelde in 1998 twee minuten in de UEFA Cup. “Tegen Feyenoord, in de Kuip. Dat gevoel was fantastisch. Voor zulke momenten doe je het.”

