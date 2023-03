LIVE UNION BERLIN-UNION (18u45). Teuma onzeker, Geraerts: “Moeilijke keuze”

Voetbal Sensatie in de Vrouwen Eredivisie: Fortuna Sittard wint met 2-1 van landskampi­oen Twente, Wullaert blinkt uit

De heenwedstrijd was 6-0. Dat zou vandaag niet gebeuren. Ze hadden het in Sittard gezworen. 2-1? Neen, die hadden wij niet zijn aankomen. “Nou, wij wel,” lacht Fortuna-coach Roger Reijners. De hele Belgische enclave in Sittard is inmiddels ingeburgerd en coach Reijners wordt zeer gewaardeerd. “Hij is een coach die heel dicht bij elk van ons staat. Op een manier die je van een man niet gauw verwacht,” zegt Diede Lemey. Dat is een reden waarom een nagelnieuwe club kan meeknokken voor de derde plaats. Ajax en Twente zijn onoverwinnelijk. Alhoewel, Twente vandaag dus niet.