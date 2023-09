LIVE UNION BERLIN-LEIPZIG. Wat een goal: Xavi Simons zet Openda en co op heerlijke wijze op voorsprong

“Zijn selectie was nooit een issue”: Tedesco roept Lukaku op, terwijl Siquet debuteert en Vermeeren ontbreekt

Romelu Lukaku maakt wel degelijk deel uit van de selectie van de Rode Duivels voor de EK-kwalificatiematchen tegen Azerbeidzjan en Estland. “Zijn selectie was nooit een issue”, zegt Domenico Tedesco, die voorts weinig verrassingen in petto had. Hugo Siquet is er voor het eerst bij, Arthur Vermeeren en Hans Vanaken grijpen opnieuw naast een selectie.