LIVE. Ultiem voorstel Genk geweigerd door Ito - Club Brugge verkoopt Okereke

Voetbal Jupiler Pro League Pape Gueye en KV Kortrijk gaan de boot in tegen OH Leuven: “We moeten deze nederlaag zo snel mogelijk vergeten”

KV Kortrijk speelde een prima eerste helft tegen OH Leuven, maar zakte in de tweede periode volledig weg. De West-Vlamingen verloren dan ook verdiend met 0-2. Voor Pape Gueye was het zijn eerste competitiewedstrijd sinds 4 december 2021. De 23-jarige Senegalees liep toen een meniscusletsel op.

24 juli