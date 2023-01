LIVE TRANSFERS. Weghorst onderweg naar Manchester United - D'Haene zegt het profvoetbal vaarwel

Croky Cup Serieuze pandoering voor AA Gent: Union knalt bekerhou­der zonder genade uit de Croky Cup

Met het schaamrood op de wangen droop de bekerhouder af. AA Gent is in zijn kwartfinale kansloos uitgeschakeld door een machine genaamd Union Saint-Gilloise. Na één helft was de match gespeeld: 3-0. Alsjeblieft. Lazare deed er na de koffie nog eentje bij om het mes helemaal in de wonde te duwen. 4-0 en Union vanmiddag om 12 uur samen met KV Mechelen, Zulte Waregem en Antwerp in de trommel voor de loting van de halve finales.

7:33