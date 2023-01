LIVE TRANSFERS. Verlost Watford Anderlecht van Wesley Hoedt? - Southampton meldde zich voor Onuachu

Deadline day nadert, want dinsdagnacht komt de wintermercato in binnen- en buitenland ten einde. Welke clubs versterken zich nog of doen nog spelers van de hand? Bij Anderlecht rekenen ze nog op een aantal versterkingen. Versterkt titelfavoriet Genk zich nog? Tast Paul Gheysens in de buidel in de hoop de Limburgers nog van de eerste plaats te stoten? En wat doet Club, nu het meer dan ooit duidelijk is dat er zal moeten geknokt worden voor een plek in play-off 1? Ook de grootste transfergeruchten en -deals uit het buitenland vind je in onze Transfer Talk terug.