LIVE TRANSFERS. Tweede miljoenentransfer in zes maanden? Chelsea informeert naar Onana - Standard vangt 2 miljoen voor Amallah

Een volledige maand januari is de wintermercato open en kunnen clubs in binnen- en buitenland opnieuw spelers aantrekken of van de hand doen. Dat er bij Anderlecht nog wel wat op stapel staat, is een open deur in trappen. Maar wat met de andere ploegen? Versterkt titelfavoriet Genk zich nog? Tast Paul Gheysens in de buidel in de hoop de Limburgers nog van de eerste plaats te stoten? En wat doet Club, nu het meer dan ooit duidelijk is dat er zal moeten geknokt worden voor een plek in play-off 1? Ook de grootste transfergeruchten en -deals uit het buitenland vind je in onze Transfer Talk terug.