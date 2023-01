LIVE TRANSFERS. Opnieuw Nederlandse versterking voor Antwerp? - Anderlecht-target Thomas Henry loopt (zware?) knieblessure op

In 2014 beslissend in WK-finale, nu beklimt André Schürrle in blote bast bergen bij -19 graden

Toen corona in 2020 volop uitbrak, kondigde André Schürrle op 29-jarige leeftijd verrassend aan dat hij stopte met voetbal. Maar dat betekent niet dat de Duitser geen fysieke grenzen meer opzoekt. In 2014 was Schürrle nog goed voor de assist op de beslissende goal van Mario Götze in de WK-finale tegen Argentinië in het Maracanã.

19 januari