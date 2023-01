LIVE TRANSFERS. Mbamba nu al naar Leverkusen - Chelsea betaalt 100 miljoen euro om Mudryk voor neus van Arsenal weg te kapen

Een volledige maand januari is de wintermercato open en kunnen clubs in binnen- en buitenland opnieuw spelers aantrekken of van de hand doen. In eigen land wordt het vooral uitkijken of Club Brugge en Antwerp zich nog versterken in de titelrace met Racing Genk, dat zelf al aangaf een ruimere kern te willen, maar ook nog spelers kan zien vertrekken. Ook de grootste transfergeruchten en -deals uit het buitenland vind je in onze Transfer Talk terug.