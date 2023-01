LIVE TRANSFERS. Marca: “Ronaldo kan bij CL-kwalificatie naar Newcastle” - Chelsea wil 127 miljoen betalen voor Enzo Fernández

Voetbal Brazilië kondigt drie dagen nationale rouw af na dood Pelé (82), Jan Mulder: “Door hém wil iedere speler het nummer 10 dragen”

Brazilië is in rouw. Edson Arantes do Nascimento, kortweg Pelé, is op 82-jarige leeftijd overleden. De drievoudig wereldkampioen, door velen tot het kransje beste voetballers ooit gerekend, leed aan darmkanker. De officiële doodsoorzaak is volgens het Albert Einstein ziekenhuis, waar Pelé behandeld werd in Sao Paulo, het falen van meerdere organen. “Alles hebben we aan jou te danken. We houden oneindig veel van je. Rust in vrede”, aldus zijn dochter Kely op Instagram. Het Christusbeeld in Rio de Janeiro kleurt groen-geel ter nagedachtenis van de Braziliaan, die maandag herdacht wordt in het stadion van Santos FC, de club waar hij bijna heel zijn carrière speelde. In Brazilië is een periode van drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

30 december