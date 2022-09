LIVE TRANSFERS. Chadli vandaag in Westerlo voor medische tests - Standard dicht bij komst Olympiakos-aanvaller Zinckernagel

JUPILER PRO LEAGUE Maarten Vande­voordt: Truiense lefgozer in Genks doel (en vanaf 2024 bij RB Leipzig): “Een penalty? Zou ik wel durven nemen, ja”

20 pas, en toch al 81 wedstrijden voor Racing Genk. Maarten Vandevoordt zijn toekomst ligt al vast: over twee jaar speelt hij in de top van de Bundesliga. Eerst wil hij nog vlammen in eigen land. Te beginnen met de Limburgse derby tegen STVV, de ploeg waar zijn vader vroeger een abonnement had. “Dit zijn de matchen waar je het voor doet.”

