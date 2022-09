LIVE TRANSFERS. Belgische zomermercato sluit om middernacht: Chadli vandaag in Westerlo voor medische tests - Eupen vindt dubbele versterking bij PSG

Serie A CDK zal eerste Milanese derby niet snel vergeten: foutje bij tegengoal, maar hij én Milan herstellen zich. Italiaanse pers: “Hij trok geen konijn uit zijn hoed”

Zijn mannen voor de grote momenten stonden op: fenomeen Raphael Leão, de onvermijdelijke Olivier Giroud en doelman Mike Maignan bezorgden AC Milan de zege tegen stadsrivaal Inter (3-2). Ook Charles De Ketelaere (21) zal zijn vuurdoop in de derby della Madonnina niet snel vergeten. Al liet hij die dodelijke fout bij de opener van Brozovic wel snel achter zich. Lesje geleerd. De superlatieven in de Italiaanse pers bleven - terecht - uit: “Loste de verwachtingen niet in.” Hadden ze die zelf dan niet te hoog gelegd? AC Milan en Napoli delen voorlopig de leiding in de Serie A.

4 september