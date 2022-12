LIVE TRANSFERS. BBC: “Messi is gelukkig bij PSG en verlengt contract tot 2024"

Jupiler Pro League OHL-coach Brys: “Dat Hoefkens zou worden ontslagen als Club niet wint van ons? Verbazing­wek­kend”

“Dat Carl Hoefkens zou worden ontslagen als Club Brugge maandag niet van ons wint, vind ik verbazingwekkend”, zegt Marc Brys. De coach van OHL snapt niet dat Club Hoefkens in vraag stelt. “In een eerste jaar als hoofdcoach zo’n parcours lopen, ook in de Champions League, dat is de jongste decennia nooit gezien in het Belgische voetbal, ‘du jamais vu’. Er is de afgelopen maanden terecht heel lovend gedaan over Carl.”

