LIVE. Transfer van Selemani naar Genk springt af - Cercle ziet Vitinho mogelijk vertrekken

Nederland­se oud-voetbal­coach Vera Pauw: “Ik ben als jonge speelster verkracht door voetbalpro­mi­nen­ten”

Vera Pauw, de Nederlandse oud-voetbalcoach, heeft verklaard dat ze op jonge leeftijd verkracht is door een voetbalfunctionaris. Ook beschuldigt ze de voetbalbond KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) er in ‘NRC’ van dat die in het verleden onvoldoende heeft gehandeld na meldingen van haar over seksueel misbruik.

1 juli