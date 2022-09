LIVE TRANSFER DEADLINE DAY. Mechelen huurt Verstraete van Antwerp - Bedrijvigheid bij Standard

Jupiler Pro League Debuteren­de Jan Vertonghen komt na de wedstrijd terug op het familiale aspect van transfer: “Ik voel me een grote egoïst op dit moment”

Anderlecht kon tegen OH Leuven de drie punten niet thuishouden. Toch was er ook goed nieuws voor paars-wit, want aanwinst Jan Vertonghen verdedigde voor het eerst de kleuren van de recordkampioen.

