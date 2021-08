LIVE TRANSFER DEADLINE DAY. Club bijna rond met 16-jarige Nusa en Franse linksachter Maouassa - Adzic naar Zwolle, uitleenbeurt voor Bundu?

Jupiler Pro League Onze huisana­list Marc Degryse na het debacle van Club Brugge: “Clement legde z’n keuze zodanig uit alsof het de juiste was, maar dat was het niet”

30 augustus AA Gent versloeg landskampioen Club Brugge zondag met 6-1. Een absolute afgang voor blauw-zwart. Onze huisanalist Marc Degryse zag een onherkenbaar Club Brugge. “Clement legde z’n keuze zodanig uit alsof het de juiste was, maar dat was het niet. Mata in die driemansdefensie, dát was toch logischer geweest? En Mitrovic en Ricca kennen toch het klappen van de zweep?”