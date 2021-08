LIVE TRANSFER DEADLINE DAY. Antwerp huurt Samatta (ex-Genk) met aankoopoptie - Club bevestigt 4 inkomende transfers - Dessers naar Feyenoord

Voetbal Clubs gaven in 10 jaar ruim 40 miljard euro uit aan transfers, Belgische clubs spendeer­den én ontvingen monsterbe­dra­gen

8:35 Voetbalclubs hebben wereldwijd in de periode tussen 2011 en 2020 volgens de wereldvoetbalbond FIFA in totaal 48,5 miljard dollar (circa 41,1 miljard euro) uitgegeven aan spelerstransfers. De clubs uit de Engelse Premier League spenderen het meeste geld aan transfers: 12,4 miljard dollar (10,5 miljard euro) in de afgelopen tien jaar, gevolgd door Spanje (5,6 miljard euro) en Italië (4,7 miljard euro). België (761 miljoen euro) staat op plaats tien en houdt zo Brazilië en Nederland achter zich.