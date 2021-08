LIVE TRANSFER DEADLINE DAY. Anderlecht huurt Ajax-verdediger Magallán - KVO-aanvoerder Jack Hendry op weg naar Club Brugge - Witsel blijft bij Dortmund

Buitenlands Voetbal Het koopje van de zomer? Manchester United betaalt amper 15 miljoen voor Ronaldo: “Zullen opnieuw geschiede­nis schrijven”

13:04 Een opportuniteit was het voor Manchester United: Cristiano Ronaldo terug naar Old Trafford halen. The Mancunians zijn Juventus dan ook slechts 15 miljoen euro schuldig, te betalen over vijf jaar. Via bonussen kan die som wel nog met zo'n 8 miljoen euro oplopen. De Oude Dame is vooral blij dat ze het salaris van CR7 mag schrappen van de loonlast.