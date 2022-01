LIVE TRANSFER DEADLINE DAY. 18-jarige aanvaller arriveert op Bosuil - Odoi en Armeense spits op komst bij Club - Klauss van Standard naar STVV

Jupiler pro league Hekkenslui­ter Beerschot knokt zich in blessure­tijd naar gelijkspel tegen Zulte Waregem

Beerschot leeft nog een heel klein beetje, Zulte Waregem liet op het Kiel twee belangrijke punten liggen die het halfweg in de knip leek te hebben. Voor Essevee, dat zich in de slotfase ging ingraven en op 2 op 9 blijft steken sinds Nieuwjaar, is het nu angstig uitkijken naar wat Seraing straks thuis tegen Eupen vermag.

