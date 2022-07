LIVE. Torunarigha definitief op weg naar AA Gent - Lisandro Martinez van Ajax naar Manchester United

Buitenlands voetbal “Ik heb nooit gezegd dat ik Lukaku weg wilde": Tuchel blikt terug op de mislukte passage van ‘Big Rom’ bij Chelsea

Chelsea bereidt in Los Angeles het nieuwe seizoen voor. Trainer Thomas Tuchel kwam in de Verenigde Staten nog eens terug op het voorbije seizoen en de mislukte tweede passage van Romelu Lukaku bij de Londense club. “Ik had gehoopt om meer uit hem te halen. Misschien hadden we gewoon wat meer tijd nodig. We zullen het nooit weten.”

