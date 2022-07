LIVE. Torino mikt op Denayer - Burnley en Wolfsburg azen op Jack Hendry van Club Brugge - AA Gent rondt transfer Torunarigha af

Voetbal Corinne Diacre, bikkelhar­de bondscoach van ‘Les Bleues’ die niet vies is van controver­se: “En deel je haar principes niet? Pech dan”

‘Coco’ is haar bijnaam. Het heeft iets aandoenlijks. De vrouw achter die koosnaam is dat minder. Haar andere bijnamen - ‘Attilla’, ‘Draak’, of ‘Opperbevelhebber’ passen haar misschien beter. Corinne Diacre (47), Franse bondscoach met ijzeren hand, is geen onbeschreven blad. En kijkt straks onze Flames in de ogen. “Ik zag meisjes huilen in hun kamer. Het was één grote chaos.”

14 juli