LIVE. Tissoudali laat na om Buffalo’s op voorsprong te schieten tegen Rakow

Football Talk Football Talk. Red Flames krijgen extra training - Pro League en ACFF delen voetbalpak­ket­ten uit aan door noodweer getroffen kinderen

16:44 KV Mechelen kan morgen tegen KV Kortrijk opnieuw rekenen op Igor de Camargo (38). De ouderdomsdeken is volledig hersteld na een knieoperatie en kan zijn eerste minuten van het seizoen spelen. Ferdy Druijf is er dan weer niet bij. De Nederlandse spits is afgelopen nacht vader geworden. Voor Joachim Van Damme komt KVK nog te vroeg. “Hij kan nog geen 45 minuten vol gaan. En dat is toch de minimumvereiste voor een selectie”, aldus Wouter Vrancken. (ABD)