LIVE. “Theate trekt voor ruim 20 miljoen naar Rennes” - Dessers gespot met Kopenhagen-coach Thorup - Qatarese interesse voor Tissoudali

Antwerp Van Bommel blijft koel onder de immense druk: “We gaan te maken krijgen met tegenslag en forse kritiek. Ik vind dat net mooi”

Morgen begint Mark van Bommel aan zijn Jupiler Pro League-avontuur bij Antwerp. De Great Old blaakt van ambitie en zette dat extra in de verf met de komst van Toby Alderweireld en Vincent Janssen. “De hoge verwachtingen kan je zien als druk of als stimulans. De titel is ons doel en liefst zo snel mogelijk. Al is de weg ernaartoe een heel proces. De prijzen worden pas op het eind uitgedeeld”, aldus Van Bommel.

23 juli