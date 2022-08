LIVE. Ten Hag: “Ronaldo blijft bij Man United” - Racing Genk grijpt waarschijnlijk naast toptarget Sor

Buitenlands voetbal Transfer Adnan Januzaj naar Sevilla op losse schroeven, en daar zit een aarzelend Ajax voor veel tussen

Gaat Adnan Januzaj (27) wel of niet naar Sevilla? Hij is vandaag in Spanje om zijn medische testen af te leggen en een contract voor vier jaar te tekenen, maar Ajax gooit mogelijk roet in het eten. De Amsterdammers zouden zich vandaag met Sevilla-speler Lucas Ocampos gaan versterken, alleen ziet hun raad van commissarissen die transfer niet zitten. Pas wanneer Ocampos weg is bij Sevilla kan Januzaj worden ingeschreven.

15:55