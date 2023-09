LIVE. Tegen welke drie ploegen moet Union het opnemen in de poulefase van de Europa League?

Wat stelt AS Roma vandaag sportief voor? En in welke omgeving komt Lukaku terecht?

Onze chef voetbal Niels Poissonnier twijfelt er niet aan dat Romelu Lukaku op handen zal worden gedragen bij AS Roma. Met duizenden daagden de romanisti op voor de Grote Intrede. Lukaku hoopt zijn carrière in Rome nieuw leven in te blazen, maar in welke omgeving komt hij terecht? En is Roma vandaag nog wel een echte topclub in Italië?