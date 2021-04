LIVE. Super League nú al dood en begraven? Man City bevestigt dat het zich wil terugtrekken, ook Chelsea, FC Barcelona en Atlético zijn dat van plan

Jupiler Pro League Ant­werp-Ra­cing Genk is opener van play-off 1, Club Brug­ge-Anderlecht absolute kraker op speeldag 1

19 april Antwerp-Racing Genk is op vrijdag 30 april de opener van play-off 1. Dat betekent dat op zondag meteen de klassieker tussen Club Brugge en Anderlecht op het menu staat. In play-off 2 trekt Standard op de openingsspeeldag naar Oostende en is er ook AA Gent-KV Mechelen. Ontdek de volledige speelschema’s hieronder.