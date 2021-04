LIVE. Super League nú al dood en begraven: behalve Man City en Chelsea willen ook andere Engelse clubs zich terugtrekken

Premier League Pep Guardiola haalt uit naar Super League (“Dit is niet eerlijk”) en UEFA: “Ook zij denken louter aan zichzelf”

20 april Na Jürgen Klopp gisteren toont ook Pep Guardiola zich -voorlopig- een bijzonder koele minnaar van de Super League. “Als er geen verband is tussen inzet en beloning, dan kan je toch niet over sport spreken?” Op nieuws over de blessure van De Bruyne, wiens enkel gisteren onder de scanner ging, blijft het wachten.